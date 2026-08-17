All For Metal: Beide Gitarristinnen raus

Die internationale Heavy-Metal-Band All For Metal hat gleich zwei Abgänge zu verkraften. Beide Gitarristinnen, Ursula Zanichelli und Fabiola Bellomo, haben heute in einer gemeinsamen Stellungnahme ihren Ausstieg bekannt gegeben. Als Grund wurden „Differenzen über organisatorische und künstlerische Entscheidungen“ in der Band genannt.

Darüber hinaus würden auch persönliche Gründe eine Rolle spielen, auf die die Musikerinnen aber nicht näher eingegangen sind. Bei den nächsten Konzerten von All For Metal sind Ursula und Fabiola schon nicht mehr dabei. In drei Tagen soll die Band beim Baltic Open Air auftreten.