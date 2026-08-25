Der Weg einer Freiheit: Album instrumental

Vor einem Jahr hat die deutsche Black-Metal-Band Der Weg einer Freiheit ihr aktuelles Album „Innern“ veröffentlicht. Heute wurde nun eine Neuauflage des Albums angekündigt – und zwar komplett instrumental.

Für die Neuauflage des Albums sei nicht einfach nur die Gesangsspur entfernt worden. Versprochen wird „ein neuer Mix, der Instrumenten, Texturen und atmosphärischen Details mehr Raum zum Atmen gibt und eine neue Seite des Albums offenbart“.

Die instrumentale Version von „Innern“ wird am 12. September auf allen gängigen Digitalplattformen veröffentlicht. Ab Mitte Oktober sind Der Weg einer Freiheit dann wieder auf Europa-Tournee zu sehen.