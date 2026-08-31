Ensiferum: Nostalgie-Tournee mit altem Sänger

Die finnische Folk-Metal-Band Ensiferum hat für nächstes Jahr eine Tour angekündigt, mit der ihr Frühwerk zum Leben erweckt werden soll. Dabei will die Gruppe ausschließlich Lieder aus der Zeitspanne von ihrer Demo-CD (1997) bis zum Album „Victory Songs“ (2007) spielen.

Für diese spezielle Tour kehrt Ensiferums Mitgründer und erster Sänger Jari Mäenpää zur Band zurück. Dass der mit Wintersun bekannt gewordene Musiker bis 2004 Frontmann von Ensiferum war, ist heute gar nicht mehr allen bekannt.

Eines der Konzerte wird im Rahmen des Ragnarök Festivals in Lichtenfels stattfinden. Die übrigen Tourdaten stehen noch aus.