Gothminister: Warum nicht mal Salsa?

Gothminister sind bekannt für einen Sound irgendwo zwischen Gothic Rock und Metal. Heute haben die Norweger nun aber ein Lied vorgestellt, das sie selbst als eines der unerwartetsten ihrer Geschichte beschreiben.

Das Stück heißt „Salsa“ und ist ein Crossover zwischen ihrem üblichen Gothic Rock und traditioneller lateinamerikanischer Musik. Hintergrund ist, dass der Schlagzeuger von Gothminister auch Mitglied einer professionellen Salsa-Band ist.

So kooperieren Gothminister bei „Salsa“ mit erfahrenen Latin-Musikern und Salsa-Tänzern. Die Kleidung von Sänger Bjørn im dazugehörigen Musikvideo entspricht der mexikanischer Mariachi.

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Video: youtube.com