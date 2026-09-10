Saor mit Neuaufnahmen

Folk Black Metal aus Schottland. Das ist in aller Kürze eine Zusammenfassung von Saor, der Ein-Mann-Band des Musikers Andy Marshall. Dieser hat heute eine komplett neu aufgenommene Version von „Carved In Stone“ veröffentlicht, das ursprünglich von Saors 2013 erschienenem Album „Roots“ stammt.

Das Stück ist ein Vorgeschmack auf das kommende Album „Caledonia“. Dieses wird insgesamt fünf Lieder enthalten, bei denen es sich allesamt um Neuaufnahmen von Stücken der ersten drei Alben handelt. Erscheinen wird „Caledonia“ am 6. November.

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Video: youtube.com