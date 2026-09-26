Das Ich melden sich zu Wort

Nach dem plötzlichen Tod von Bruno Kramm gibt es nun eine knappe Stellungnahme von Das Ich. Keyboarder Sven Hegewald teilte im Namen der Band mit, dass Kramm nach dem Konzert in Granada am Freitag einen medizinischen Notfall erlitten habe. Herbeigeeilte Rettungskräfte hätten nichts mehr für ihn tun können.

Ob und in welcher Form Das Ich weitergeführt wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Sven Hegewald bat Bands und Veranstalter lediglich darum, sich mit ihren Fragen bei ihm zu melden.

Unterdessen kondolieren zahlreiche Bands öffentlich und denken an ihre Begegnungen mit Bruno Kramm zurück.