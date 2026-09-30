So geht es mit Eisenfunk weiter

Ende 2024 hatte die Electro- und Industrial-Band Eisenfunk ihre zehn Jahre lange Pause beendet. Noch im selben Jahr war ein Comeback-Album erschienen und seither hat die Band auch mehrere erfolgreiche Konzerte absolviert. Eisenfunk-Gründer Michael Mayer hat jedoch nur an einem dieser Auftritte teilgenommen.

Nun hat sich Mayer in einer Video-Botschaft an seine Fans gewandt. Erstmals nahm er dazu Stellung warum Eisenfunk überhaupt zehn Jahre lang von der Bildfläche verschwunden waren. Der Grund sei seine schwere Depression gewesen. Michael Mayer teilte mit, dass er heute zwar stabil, aber noch nicht gesund sei. Derzeit kämpfe er um eine Erwerbsminderungsrente.

Um Eisenfunk weiter fortzuführen, gebe es daher einige Änderungen. Bisher sei Eisenfunk sein Soloprojekt gewesen, so Michael Mayer in dem Video. Jetzt werde Eisenfunk jedoch als Band im eigentlichen Sinne weitergeführt. Die drei übrigen Mitglieder René, Arthur und Toni könnten also auch ohne ihn Musik veröffentlichen und ohne ihn auftreten.

Er selbst könne jederzeit dazukommen und sich auf und abseits der Bühne einbringen – sofern er das möchte und sein Gesundheitszustand es zulasse. Seine Abwesenheit führe aber nicht mehr dazu, dass Eisenfunk als Ganzes pausieren müssen.