Stefan Ackermann: Nachruf auf Bruno Kramm

Einige Tage nach dem Tod von Bruno Kramm hat sich nun Stefan Ackermann zu Wort gemeldet. Ackermann, neben Kramm der zweite Gründer von Das Ich, veröffentlichte einen sehr wertschätzenden Nachruf auf seinen „besten und einzig wahren Freund“. In der Stellungnahme lässt Ackermann insbesondere die gemeinsamen Anfänge Revue passieren – vom Kennenlernen 1986 bis zur Bandgründung.

Von der Todesnacht selbst berichtet Ackermann in kurzen, aber eindrücklichen Worten. So habe er noch vergeblich versucht, Kramm mit einer Herzdruckmassage wiederzubeleben. Ob Das Ich nun ohne Bruno Kramm weitergeführt wird, wurde hingegen nicht thematisiert.