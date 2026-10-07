Spendenaufruf für Hinterbliebene von Bruno Kramm

Nachdem Bruno Kramm von Das Ich Ende September unerwartet verstorben ist, gibt es nun einen Spendenaufruf für seine Angehörigen. Sven Hegewald, der Keyboarder der Band, hat die Kampagne gestartet.

Auf dem Haus von Bruno Kramm und seiner Familie laste noch ein Darlehen in Höhe von 150.000 €. Ziel sei es, mit den Spenden das Darlehen abzubezahlen, damit Kramms Familie in ihrem Zuhause wohnen bleiben kann.

„Die Summe von 150.000 Euro mag auf den ersten Blick utopisch hoch erscheinen“, so Hegewald in dem Spendenaufruf. Nach seinen Erfahrungen mit der Szene halte er das hoch gesteckte Ziel jedoch für erreichbar: „Ich habe erlebt, wie Menschen zusammenstehen, sich gegenseitig unterstützen und füreinander da sind. Und genau daran glaube ich jetzt.“

Zur Spendenkampagne geht es hier (externer Link).