Burning Witches: Sängerin steigt aus

Die Schweizer Heavy-Metal-Band Burning Witches braucht eine neue Sängerin. Ihre bisherige Frontfrau Laura Guldemond hat nach sieben gemeinsamen Jahren ihren Ausstieg bekannt gegeben. Zwischen ihr und der Band gebe es „keine schlechten Gefühle“, so Guldemond in einer Stellungnahme. Manchmal sei jedoch „Zeit für eine Veränderung wenn die Visionen nicht mehr ganz übereinstimmen“.

Die Band selbst teilte mit: „Wir haben Dinge eingehend besprochen und unser Bestes versucht um einen gemeinsamen Weg nach vorne zu finden. Schlussendlich müssen wir ihre Entscheidung aber respektieren und akzeptieren.“

Alle bestätigten Konzerte von Burning Witches sollen stattfinden. In der nächsten Zeit springe hierfür Jennifer Gruber von Fireborn als Gastsängerin ein. Unterdessen laufe aber auch schon die Suche nach einer festen neuen Sängerin.