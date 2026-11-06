Moonspell mit eigenem Festival

Die portugiesische Dark-Metal-Band Moonspell feiert nächstes Jahr ihr 35-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat die Band nun ein eigenes Festival angekündigt. Das Moonfest findet am 30. Oktober 2027 in Lissabon statt. Neben Moonspell selbst spielen Amorphis, Zeal & Ardor, Towards The Sinister und Heavenwood.

Wem Lissabon vielleicht doch etwas zu weit ist, für den gibt es Abhilfe. Im März und April gehen Moonspell auf eine umfangreiche Europa-Tournee. Von den 40 Konzerten finden elf in Deutschland statt.