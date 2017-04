While She Sleeps – You Are We

Die britische Metalcore-Band While She Sleeps hat in den zehn Jahren ihres Bestehens vor allem in ihrem Heimatland große Erfolge erzielt, ist aber auch auf dem europäischen Festland zum Begriff geworden.

Am 21. April legt die Band wieder nach und veröffentlicht ihr neues Album „You Are We“. Wie es geworden ist erfahrt ihr in dieser Rezension.

„You Are We“ enthält elf Lieder mit einer Gesamtspielzeit von 52 Minuten. Für Metalcore-Verhältnisse ist das Album damit durchaus umfangreich. Gesungen wird erwartungsgemäß auf Englisch.

Die Liedtexte von While She Sleeps behandeln nicht nur die üblichen Herzschmerz- und Larifari-Dinge, sondern widmen sich auch gesellschaftlichen Themen. In „Empire Of Silence“ heißt es im Refrain zum Beispiel „We’re building walls where there should have been bridges“. Kein Jahr nach dem Brexit-Referendum ist das auf dem Album einer britischen Band ein deutliches Statement.

Trotz dieser mitunter ernsten Themensetzung ist „You Are We“ sehr stimmungsvoll und zugänglich ausgerichtet. Das Album ist keinesfalls schwere Kost und soll vor allem unterhalten. Daran lassen die schwungvolle Intonation, die eingängige Melodieführung und die zahlreichen Mitsing-Passagen des Hintergrundgesangs keinen Zweifel.

Vom Sound her zeigen sich While She Sleeps als sehr klassische Metalcore-Band. Zumindest auf der instrumentalen Seite richtet die Gruppe ihr Klangbild voll und ganz auf die Metal-Instrumente aus. Nur selten wird mal an der Akustikgitarre gezupft und auch Elektronik ist auf „You Are We“ kaum zu finden.

Der Gesang kommt sowohl als Klargesang als auch als Scream daher. In wenigen Passagen gehen While She Sleeps auch in den Sprechgesang über. Das ist im Genre die Ausnahme und durchaus interessant, geschieht auf „You Are We“ aber wirklich nur sehr vereinzelt. Insgesamt fällt das Album also eher geradlinig aus und verzichtet sowohl auf elektronische Dekoration als auch auf größere Überraschungen.

Verzichtet wird auch auf etwas anderes, nämlich auf echte Blastbeats. Zusammen mit der hoch melodischen Ausrichtung ihres Sounds und einem vergleichsweise geringen Stellenwert des Scream-Gesangs geben While She Sleeps damit eine eher weiche Metalcore-Band ab. Wer einen wirklich harten Sound mag, ist bei „You Are We“ also falsch.

Viel Vortrieb und Stimmung sind auf dem Album trotzdem garantiert. Mit einer hohen Spielgeschwindigkeit, griffigen Melodien und einem guten Songwriting haben While She Sleeps ihrem Album einen durchaus mitreißenden Charakter gegeben. Die Lieder gehen gut ins Ohr und machen definitiv Hoffnung für die kommenden Tourneen der Band.

Abgerundet wird all das durch tadellose Spielfertigkeiten und eine saubere Produktion – so macht Metalcore Spaß.

Fazit

Ein sehr stimmungsvolles, gut gespieltes Metalcore-Album der nicht ganz so harten Sorte.

Punkte: 8.5 / 10

Rezension: Stefan Frühauf, Stefan(at)dark-festivals.de