The Legion Ghost – With Courage Of Despair

The Legion Ghost aus Nordrhein-Westfalen lassen nichts anbrennen. Die Modern-Metal-Band wurde erst Anfang 2015 gegründet, legt in Kürze aber bereits ihr zweites Album vor.

Es trägt den Titel „With Courage Of Despair“ und erscheint am 16. März. Alles weitere dazu erfahrt ihr in dieser Rezension.

„With Courage Of Despair“ enthält zwölf Lieder mit einer Gesamtspielzeit von 53 Minuten. Wie schon auf dem Debütalbum sind die Texte auch dieses Mal durchgehend auf Englisch. Inhaltlich geht es mal im Liebe oder Depression, mal aber auch um gesellschaftliche Themen.

Modern Metal ist ja ein durchaus weit gefasster Stilbegriff, unter dem sich mitunter recht verschiedene Bands wiederfinden. Im Fall von The Legion Ghost handelt es sich dabei um sehr melodisch gehaltenen Metal, der aber auch Ecken und Kanten hat und in seinen kernigen Momenten sogar ein wenig Thrash Metal mit einfließen lässt.

Charakteristisch ist das Wechselspiel der beiden Gesangsstile, denn The Legion Ghost setzen sowohl Klar- als auch Gutturalgesang ein. Das instrumentale Klangbild ist dagegen relativ geradlinig, auf Keyboard oder elektronische Spielereien wird komplett verzichtet. Dargeboten wird all das meistens stimmungsvoll und in einer flotten Spielgeschwindigkeit.

Auf den ersten Blick machen The Legion Ghost also so ziemlich alles wie auf ihrem Debütalbum von 2016. Der Unterschied ist: Sie machen es viel, viel besser! In so ziemlich jedem Aspekt, den ein Musikalbum ausmacht, hat die Band ordentlich draufgesattelt.

Das fängt schon bei den Spielfertigkeiten an. Das Debüt „Two For Eternity“ war nur durchschnittlich gespielt, „With Courage Of Despair“ bewegt sich dagegen in einer völlig anderen Liga. Das neue Werk der Nordrhein-Westfalen ist durchgehend sauber musiziert, bietet schneidige Riffs und auch einige Gitarrensoli auf.

Auch die Produktion ist nun treffend und zeitgemäß. Zu guter Letzt ist auch das Songwriting deutlich besser geworden. Nicht jedes Stück ist so ein Hit wie der Opener „Discharged“, insgesamt hat „With Courage Of Despair“ aber einen echt guten Drive und ist eingängig.

Die Band hat sich in allen Belangen professionalisiert. Das Ergebnis kann sich zweifellos hören lassen und macht Laune.

Fazit

Knapp anderthalb Jahre nach ihrem durchschnittlichen Debüt liefern The Legion Ghost mit „With Courage Of Despair“ ein wirklich hörenswertes Modern-Metal-Album ab.

Die Band hat einen enormen Schritt nach vorne getan.

Punkte: 7.5 / 10

Rezension: Stefan Frühauf, Stefan(at)dark-festivals.de