Bonjour Tristesse – Your Ultimate Urban Nightmare

Bonjour Tristesse ist das Soloprojekt des Musikers Nathanael, der sonst bei Heretoir und King Apathy aktiv ist. Bei Aufnahmen stehen dem Künstler auch andere Musiker zur Seite, im Prinzip ist Bonjour Tristesse aber seine Ein-Mann-Band.

Wie bei Nathanaels Hauptbands steht auch bei Bonjour Tristesse anspruchsvoller, atmosphärischer Metal auf dem Programm, der seine Wurzeln im Post- und Black-Metal-Bereich hat.

Nachdem 2015 zunächst das Debütalbum von Bonjour Tristesse in einer neu gemischten Version wiederveröffentlicht wurde, erscheint nun in Kürze das zweite Album. Es trägt den Titel „Your Ultimate Urban Nightmare“ und ist ab dem 27. Juli erhältlich.

Mit zwei Klavier-Zwischenspielen und sieben vollwertigen Liedern kommt „Your Ultimate Urban Nightmare“ auf eine Gesamtspielzeit von rund 44 Minuten. Die Liedtexte sind auf Englisch gehalten und dieses Mal auch deutlich besser zu verstehen. Auf dem Debütalbum wurde der Gesang noch arg weit in den Hintergrund gemischt, nimmt dieses Mal aber mehr Raum ein.

Genau wie bei King Apathy sind die Texte auch bei Bonjour Tristesse gerne mal gesellschaftlicher Natur. „Your Ultimate Urban Nightmare“ setzt sich im weitesten Sinne mit den Schattenseiten der industrialisierten Gesellschaft auseinander. In „The End Of The World“ bringt die Band zum Beispiel ihren Gegenentwurf zum Ausdruck: Nach einem wie auch immer gearteten Ende der Welt gehen alle Menschen nach draußen, teilen alles und leben fröhlich zusammen.

Das Ende der Welt wie wir sie kennen als Ausgangspunkt eines kollektivistischen Utopias? Es bleibt kein Zweifel an den politisch alternativen beziehungsweise linken Vorstellungen von Bonjour Tristesse – diese finden sich ja auch bei Nathanaels anderem Betätigungsfeld King Apathy wieder. Wie man dazu stehen mag, bleibt jedem Hörer selbst überlassen.

Jedenfalls lässt „Your Ultimate Urban Nightmare“ aber nicht einfach Parolen vom Stapel. Inhaltlich ist der Großteil des Albums eher eine kritische Zustandsbeschreibung einer modernen Welt der Verstädterung und Verwirtschaftlichung. Genau hier ist die Schnittstelle zum eher melancholischen und nachdenklichen Black Metal.

Musikalisch wird all das als atmosphärischer Black Metal dargeboten. Prägend für den Sound von Bonjour Tristesse sind ein kaltes, gitarrenlastiges Klangbild und der markante Scream-Gesang. Der Gesang kommt dabei manchmal als „richtiger“, gutturaler Scream herüber, wirkt teils aber auch wie geschriener Klargesang.

Während tatsächlicher Klargesang nur ganz vereinzelt auftritt, sind immer wieder gesprochene Textpassagen zu hören. Das war so auch bereits auf dem Debütalbum „Par Un Sourire“ der Fall. Im Gegensatz zum Debüt ist „Your Ultimate Urban Nightmare“ aber noch ein gutes Stück eingängiger geraten.

Das Songwriting und die Melodieführung sind wirklich gut, manche Lieder sind richtig mitreißend und laden regelrecht zum Eintauchen ein. Dahingehend steht „Your Ultimate Urban Nightmare“ hörbar stärker dar als das Debütalbum. Obwohl das Album in die eher anspruchsvolle Richtung geht und dementsprechend auch voll auf die Atmosphäre ausgelegt ist, sind die Lieder also oft erfreulich griffig.

Die Umsetzung ist dabei sehr geradlinig. Auf Einflüsse anderer Genres verzichten Bonjour Tristesse ebenso wie auf Hintergrundbegleitung durch Elektronik oder was auch immer. Durch zahlreiche Variationen in Intensität und Spielgeschwindigkeit ist das Klangbild dennoch abwechslungsreich geworden.

Nach wie vor eher guter Durchschnitt sind hingegen die Spielfertigkeiten. Die sind zwar immer treffend, Soli oder sonstige hervorstechende Einzelpassagen gibt es aber einfach nicht. Auf diese kommt es im Konzept der Band aber auch nicht wirklich an. Im Vordergrund stehen Stimmung und Atmosphäre – und beides liefern Bonjour Tristesse ohne jeden Zweifel.

Fazit

Ein atmosphärisches, gleichzeitig aber auch eingängiges Black-Metal-Album.

Punkte: 8 / 10

Rezension: Stefan Frühauf, Stefan(at)dark-festivals.de