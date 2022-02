Grailknights – Muscle Bound For Glory

Grailknights, die Superhelden-Power-Metal-Band aus Niedersachsen, hat ihr neues Album fertig gestellt. “Muscle Bound For Glory” spinnt die irren Geschichten der bunten Truppe weiter.

Ab dem 25. Februar ist das Album überall erhältlich – unsere Rezension gibt es schon heute!

Du hast von Grailknights noch nichts gehört? Kein Problem, ihr Konzept ist schnell erklärt! Fünf Musiker stehen in Superhelden-Kostümen samt Maske und Umhang auf der Bühne und erzählen nerdig-überdrehte Fantasy-Geschichten. Das alles wird eingebettet in lupenreinen Power Metal. Fertig.

Das Ergebnis ist dann ungefähr so schräg wie es sich anhört. Auf “Muscle Bound For Glory” setzt sich die Geschichte der Band nun fort. Das Album bringt zwölf Lieder mit – 49 Minuten reine Unterhaltungsmusik, die einfach nur Laune machen will. Die englischsprachigen Texte klingen dann auch erwartungsgemäß so, als ob jemand die Abenteuer von He-Man nacherzählt.

Rein musikalisch gibt es gibt es sehr sauberen, melodisch-flotten Power Metal auf die Ohren. Das Klangbild ist voll und ganz auf Stimmung ausgelegt. Zum Beispiel gibt es sehr oft mehrstimmige Gesangspassagen, die live sicher zum Mitsingen einladen. Als gesangliche Unterstützung haben Grailknights übrigens Ben von Feuerschwanz und den ehemaligen Gloryhammer-Sänger Thomas mit auf ihr Album genommen. Keine Ahnung wer jetzt was genau singt, aber ich wollte es mal erwähnt haben.

Auffallend sind die sehr breiten Synthesizer-Hintergründe. Die spielen eine große Rolle und haben viel mehr als nur begleitenden Charakter. Vom Stil her erinnern die Synthesizer stark an alte Atari- oder Super-Nintendo-Spiele. Zum Superhelden-Konzept der Band passt das natürlich prima.

Musikalisch ist das ganze Album wirklich gut umgesetzt worden. Bei allem Klamauk darf man nicht vergessen, dass hier Profimusiker am Werk sind. So sind die spielerischen Fähigkeiten über alle Zweifel erhaben, von den knackigen Riffs und Soli könnte sich auch manche “seriöse” Power-Metal-Band noch etwas abschneiden. Technik und Abmischung ziehen voll mit, “Muscle Bound For Glory” hat eine echte Hochglanz-Produktion bekommen.

Noch wichtiger ist aber, dass das Album sehr eingängig geworden ist. Das gute, griffige Songwriting ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die stimmungsvolle Ausrichtung des Albums voll gelingt. Nicht jedes der Stücke mag den gleichen Ohrwurm-Faktor haben. Insgesamt liefert “Muscle Bound For Glory” aber doch eine ganze Reihe schicker Melodien und Refrains, die mühelos reingehen.

Das Ziel der Grailknights war es, Unterhaltung abzuliefern. Und das haben sie geschafft.

Fazit

Metal-Fans, für die es nicht immer schwere Kost sein muss, erhalten mit “Muscle Bound For Glory” gelungenes, wirklich kurzweiliges Power-Metal-Entertainment.

Wer Bands wie Alestorm oder Gloryhammer mag, darf sich besonders angesprochen fühlen.

Punkte: 8 / 10

Rezension: Stefan Frühauf, Stefan(at)dark-festivals.de