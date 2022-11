Galderia – Endless Horizon

Die Phrase klingt oft abgedroschen, bei Galderia scheint sie mir aber wirklich angebracht: Die französische Power-Metal-Band gehört zu jenen Gruppen, denen noch nicht die verdiente Aufmerksamkeit zuteil geworden ist. Auch ihr bemerkenswert gutes Album “Return Of The Cosmic Men” von 2017 konnte daran nichts ändern.

Fünf Jahre nach ihrer Geschichte von den “kosmischen Männern” kehren Galderia nun mit einem neuen Album zurück. Es heißt “Endless Horizon” und erscheint am 11. November.

“Endless Horizon” enthält zehn Lieder mit einer Gesamtspielzeit von 44 Minuten. Die Texte sind ausnahmslos auf Englisch gehalten und lesen sich wie Fragmente aus Fantasy-Romanen. Laut Pressetext ist das Oberthema des Albums “das Erwachen des menschlichen Bewusstseins und die Emanzipation der Menschheit”. Das hätte sich mir jetzt nicht gerade aufgedrängt, aber lassen wir es mal so stehen.

Musikalisch machen Galderia da weiter wo sie vor fünf Jahren aufgehört haben. Ihr neues Album liefert Power Metal nach dem Motto: Viel von allem! Den Hörer erwartet ein hoch melodisches, extrem volles Klangbild mit zahllosen Chören und einem enormen Bombast.

Der Sound ist dadurch vielschichtig und extrem dicht, trotzdem aber nicht zu komplex oder anspruchsvoll. Im Gegenteil, Stimmung und Eingängigkeit werden groß geschrieben. Die Lieder nehmen den Hörer gut mit, woran eine gute Melodieführung und schicke Refrains ihren Anteil haben. Neben dem Bombast an sich gibt es praktisch in jedem Stück irgendwelche Elemente, die noch zusätzlich zur Stimmung beitragen. Oft wird zum Beispiel Call and Response eingesetzt – wobei der Response natürlich wieder ein Chor ist.

Das Songwriting ist also wieder eingängig und gut, wenngleich “The Return Of The Cosmic Men” da immer noch die Nase vorn behält. Das ist für “Endless Horizon” aber sicher keine Schande, denn das vorherige Galderia-Album hatte einfach eine gewaltige Hit-Dichte.

Punkten kann “Endless Horizon” auch mit einer zeitgemäßen Produktion und sauberen Spielfertigkeiten. Vor allem die schicken Soli lassen aufhorchen und dürften Gitarren-Freunde in Wallung bringen.

Auch der Abwechslungsreichtum auf Galderias neuem Album passt. Mal gießen die Franzosen ihren bombastischen Sound in hymnisches Midtempo, mal in halsbrecherisches Hightempo. Zwischendurch gibt es dann auch mal synthetische 80er-Vibes oder eine Ballade mit Akustikgitarre. Langweilig wird auf “Endless Horizon” sicher keinem.

Fazit

“Endless Horizon” mag nicht ganz die unfassbare Hit-Dichte des Vorgängers haben. Trotzdem liefern Galderia hier abermals ein stimmungsvolles, absolut hörenswertes Power-Metal-Album ab.

Punkte: 8 / 10

Rezension: Stefan Frühauf, Stefan(at)dark-festivals.de