20 Jahre DARK-FESTIVALS.DE

Heute vor 20 Jahren ging unsere Webseite online.

DANKE!

an alle, die hier immer wieder reinschauen. In der ganzen Zeit durften wir viele tolle Momente mit euch erleben, sei es online oder persönlich auf einem Konzert. Auf der anderen Seite standen viel Zeitaufwand und immer wieder auch der Kampf mit der Technik. Bei alledem habt ihr uns die Treue gehalten.

Wir dürfen euch immer wieder bei uns begrüßen, auch wenn wir längst nicht mehr eine so große Zahl an Galerien oder Rezensionen liefern wie vielleicht vor zehn Jahren. Doch so viele von euch haben nach wie vor Spaß an unseren Fotos und Berichten, schauen im Kalender nach den nächsten Konzerten oder stöbern sogar durch unsere ganze alten Beiträge. Für all das ein ganz großes Dankeschön an euch!

Stefan, Sven & Natalie