Verlosung: Gewinnt das neue Album von Reikas Tanz!

Heute stellen wir euch mal eine Band vor, die die meisten von euch sicher noch nicht kennen: Reikas Tanz! Die siebenköpfige Gruppe spielt Fantasy Folk, neben ihren eigenen Stücken aber auch mal traditionelle Tanzlieder.

Ursprünglich aus einer LARP-Community heraus entstanden, sind die bunten Barden inzwischen regelmäßig auf diversen renommierten Musikfestivals zu sehen. Jüngst haben Reikas Tanz ihr neues Album „Auf und Davon“ veröffentlicht: Ein liebevoll illustriertes Werk, darauf zehn Stücke mit unter anderem Flöte, Harfe, Akkordeon, Nyckelharpa und Drehleier.

Ein pressfrisches Exemplar von „Auf und Davon“ könnt ihr jetzt bei uns gewinnen! Die Teilnahme an der Verlosung ist denkbar einfach: Schicke eine E-Mail mit dem Betreff „Reikas Tanz“, deinem Namen und deiner Adresse an verlosung(at)dark-festivals.de .

Die Verlosung läuft bis einschließlich 27. März. Der Gewinner wird auf unserer Startseite und in unserem Newsletter bekannt gegeben. Alle im Rahmen der Verlosung gesammelten Daten werden wieder gelöscht. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserer Datenschutzerklärung. Nur eine Teilnahme pro Person.



