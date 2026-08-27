Amon Amarth in ungewohnter Rolle

Bei der schwedischen Melodic-Death-Metal-Band Amon Amarth dreht sich alles um die nordische Mythologie. Ihre Musikvideos zeigen oft Wikinger, Langboote oder Krieger mit Schwert und Schild.

In ihrem neuen Video zu „Eight Legs of Thunder“ brechen Amon Amarth nun voll mit den Erwartungen. Mit Cowboyhüten und Pickup-Trucks hat sich die Band dieses Mal im Stil des Neo-Western inszeniert. Man kann darin auch einen kleinen Scherz sehen, den Amon Amarth sich mit ihren Fans erlaubt haben.

Ihr Lied „Eight Legs of Thunder“ („Acht Beine des Donners“) ist nämlich gerade kein Themenschwenk zum Wilden Westen, sondern behandelt ein für Amon Amarth sehr typisches Thema: Es geht um Sleipnir, das achtbeinige Pferd Odins. Amon Amarths neues Album „The Allfather Awakens“ erscheint am 2. Oktober.

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Video: youtube.com