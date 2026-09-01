Rage fallen den Rest des Jahres aus

Im Juli hatte die deutsche Heavy-Metal-Band Rage all ihre Auftritte bis Ende August abgesagt. Hintergrund war, dass sich Sänger Peavy alias Peter Wagner in der Erholungsphase nach einer Rückenoperation befand.

Wie Rage nun mitteilten, brauche Peavy jedoch eine weitere Operation. Der hoffentlich finale Eingriff soll den Musiker endgültig von seinem Schmerzleiden befreien. Aufgrund der anstehenden Operation und der anschließenden Erholungsphase haben Rage nun sämtliche verbliebenen Auftritte bis zum Jahresende abgesagt.

Die Band hoffe auf „ein gesünderes, lauteres 2027 und noch viele gemeinsame Jahre des Metals“.