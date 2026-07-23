Rage: Peavy auf dem Weg der Besserung

Nach seiner plötzlichen Erkrankung befindet sich Rage-Sänger Peavy alias Peter Wagner auf dem Weg der Besserung. Was ihrem Frontmann genau fehlte, hat die Heavy-Metal-Band zwar nicht mitgeteilt. Nun haben sich Rage jedoch immerhin dahingehend geäußert, dass Peavy seither eine Rückenoperation überstanden habe.

Er befinde sich nun im Genesungsprozess und erhole sich gut. Da dies jedoch einige Zeit benötige, haben Rage nun all ihre Festivalauftritte im August abgesagt. Auch Peavys geplantes Gastspiel beim Wacken-Konzert von Uli Jon Roth findet nicht statt.

Nach aktuellem Stand wollen Rage ab September wieder alle gebuchten Auftritte wahrnehmen.