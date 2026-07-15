Rage: Peavy angeschlagen, Auftritte fraglich

Die deutsche Heavy-Metal-Band Rage hat mitgeteilt, dass ihr Frontmann Peavy gesundheitlich angeschlagen ist. Sein Zustand habe sich in den letzten Tagen verschlechtert, die beiden letzten Konzerte habe er nur im Sitzen absolvieren können.

Was genau Peavy alias Peter Wagner fehlt, haben Rage nicht mitgeteilt. Nach seinem letzten Arzttermin sei jedoch klar, dass sich der Musiker sofort in Behandlung begeben müsse.

Ihren Auftritt auf dem Metal Lake Festival an diesem Wochenende haben Rage daher abgesagt. Ob die darauffolgenden Konzerte stattfinden, könne man im Moment noch nicht sagen. Die Band möchte die Situation von Show zu Show beurteilen und ihre Fans auf dem Laufenden halten.