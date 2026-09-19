Dragonforce: Wechsel am Mikrofon

Bei der britischen Power-Metal-Band Dragonforce gibt es einen Wechsel am Mikrofon. Wie die Gruppe mitteilte, habe Sänger Marc Hudson anhaltende Probleme mit Tinnitus und ziehe sich daher bis auf Weiteres zurück. Hinter der Bühne sei er nach wie vor stark eingebunden. Bei den Tourneen dieses und nächstes Jahr und auch beim nächsten Album sei er jedoch nicht dabei.

Den Platz am Mikrofon nimmt Alessio Garavello ein, Marc Hudsons früherer Gesangslehrer. Garavello wird damit der männliche Gegenpart der neuen Dragonforce-Sängerin Alissa White-Gluz. Das kommende Album sei dementsprechend komplett auf das Zwei-Stimmen-Formal ausgelegt.