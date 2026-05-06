Alissa White-Gluz jetzt bei Dragonforce

Ende letzten Jahres sorgte diese Personalie für einige Aufmerksamkeit: Die schwedische Melodic-Death-Metal-Band Arch Enemy trennte sich von ihrer Sängerin Alissa White-Gluz, die kurz darauf ein Soloprojekt startete.

Wie heute bekannt wurde bleibt das Soloprojekt nicht die einzige musikalische Aktivität von White-Gluz. Die britische Power-Metal-Band Dragonforce hat sie offiziell als neue Sängerin vorgestellt. Noch diesen Monat sollen die ersten zwei Konzerte in der neuen Besetzung stattfinden. Weitere Tourdaten seien ebenso in Planung wie neue Musik.