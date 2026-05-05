Delain: Tour mit Gastmusikern

Die niederländische Symphonic-Metal-Band Delain hat eine besondere Tournee für Frühjahr 2027 angekündigt. Bei den zehn Konzerten, davon alleine sieben in Deutschland, sollen in großem Maße Gastmusiker und -sänger mit eingebunden werden. Die Band selbst spricht von ihrer bisher ambitioniertesten Tournee.

Als erster Gast wurde der ehemalige Nightwish-Bassist Marko Hietala angekündigt. Dieser nimmt offenbar eine hervorgehobene Rolle ein, denn auf dem Tourplakat firmieren die Musiker als Delain feat. Marko Hietala.

Delain waren 2021 ins Projektstadium zurückgefallen und sind erst seit drei Jahren wieder als Band aktiv. Ihr Stargast Marko Hietala hat eine ähnliche Geschichte: 2021 hing er seine Musikkarriere an den Nagel und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Wie man heute weiß nur vorübergehend.