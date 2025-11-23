Alissa White-Gluz mit Solo-Debüt

Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe ihrer Trennung von Arch Enemy hat die Metal-Sängerin Alissa White-Gluz ein Soloalbum angekündigt. Mit „The Room Where She Died“ wurde auch gleich ein erstes Lied samt Musikvideo ausgekoppelt. Komponiert hat das Stück Oliver Palotai, der unter anderem als Keyboarder von Kamelot aktiv ist.

Das Soloalbum, dessen Titel noch nicht genannt wurde, soll schlicht unter dem Namen Alissa erscheinen. Vergleichbare Pläne für eine Aktivität als Solomusikerin hatte White-Gluz schon 2016 bekannt gegeben, damals aber nicht weiter verfolgt.



Video: youtube.com