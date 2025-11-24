Rund 13.800 Euro für Manegarm gespendet

Fünf Tage nach dem Brand in ihrem Proberaum hat sich die schwedische Viking-Metal-Band Månegarm wieder zu Wort gemeldet. In ihrer Stellungnahme zeigen sich die Musiker ergriffen von der Unterstützung, die ihnen von anderen Bands, Freunden, Kollegen und Nachbarn zuteil geworden ist.

Ein voller Erfolg ist auch die Spendenaktion, die für Månegarm auf der Plattform whydonate.com eingerichtet worden ist. Dort sind zur Stunde bereits über 152.000 schwedische Kronen (rund 13.800 €) zusammengekommen.

Die Band schreibt dazu: „Dass so viele Menschen uns mit ihrem hart verdienten Geld helfen wollen, berührt uns zutiefst. Diese finanzielle Unterstützung wird uns enorm helfen. Inmitten unserer Trauer ist all diese Anteilnahme etwas Wunderbares, und wir werden euch ewig dankbar sein! Aus tiefstem Hardrock-Herzen: Danke!“