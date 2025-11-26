Wacken: 55 Bands auf einmal bestätigt

Das Lineup für das nächstjährige Wacken Open Air ist sprunghaft angewachsen, denn die Veranstalter haben 55 neue Bands auf einmal bestätigt. Zu den größten Namen unter den Neubestätigungen gehören Judas Priest, die im 57. Jahr ihres Bestehens nach Wacken zurückkehren werden.

Neu mit dabei sind unter anderem auch Alestorm, Heavysaurus, Hämatom, Paradise Lost, Saxon, Turbonegro und Arch Enemy – wer auch immer bei letzteren dann am Mikrofon stehen wird. Wie immer blicken die Wacken-Veranstalter gelegentlich auch über den Tellerrand von Rock und Metal hinaus. In diese Kategorie fällt Electric Bassboy, das neue DJ-Projekt von Electric Callboy.

Das Wacken Open Air 2026 findet vom 29. Juli bis zum 1. August statt. Alle bisher bestätigten Bands findet ihr unter wacken.com .