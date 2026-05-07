Mera Luna Festival 2026 am 08. und 09.08. in Hildesheim

Freut euch ihr schwarzes Volk, ihr Gothic Liebhaber, Grufties und düsterdunkel Feiernde: Das M’era Luna Festival kehrt am 08. und 09. August 2026 zurück und verspricht erneut ein Wochenende voller Musik, Szene-Kultur und einzigartiger Atmosphäre.

Wie gewohnt dürfen sich die Gäste auch 2026 auf ein hochkarätiges und breitgefächertes Lineup freuen. Die geladenen Bands zeigen, dass das Festival seinem Ruf treu bleibt und sowohl große internationale Acts als auch Szene-Lieblinge auf die Bühnen bringt. Seit seinem Auftakt 2000 hat sich das Festival zu einem der wichtigsten Treffpunkte für Fans von Gothic, Industrial, EBM und verwandten Genres entwickelt und zieht jedes Jahr zehntausende Besucher nach Niedersachsen.

Mit Namen wie Within Temptation, In Extremo, Saltatio Mortis oder Lacrimosa werden unterschiedliche Stilrichtungen zwischen Metal, Mittelalter-Rock und klassischem Gothic abgedeckt. Die Besucher freuen sich schon auf den Moment, wenn die Tore auf dem Flughafen Drispenstedt in Hildesheim geöffnet werden!

Samstag: Große Namen zwischen Metal und Indie

Der Samstag des M’era Lunas 2026 startet mit einem starken Aufgebot und setzt klare Akzente in Richtung gitarrenlastiger Sounds und atmosphärischer Alternative-Klänge. Mit Within Temptation steht einer der international erfolgreichsten Acts des Symphonic Metals im Fokus, deren epische Arrangements und aufwändig inszenierte Live-Shows seit Jahren zu den Highlights großer Festivals zählen.

Ebenfalls prägend für den Festivaltag ist der Auftritt von In Extremo, die mit ihrer Mischung aus harten Gitarrenriffs und mittelalterlichen Klängen traditionell für eine energiegeladene Atmosphäre sorgen. Ergänzt wird das Programm durch White Lies, die mit ihrem düsteren Indie-Rock und eingängigen Synthesizer-Flächen eine etwas ruhigere, aber nicht minder intensive Klangfarbe in den Samstag einbringen.

Synth-Rock gibt es von The Birthday Massacre, tanzbaren Industrial von Front Line Assembly und NDH von Megaherz, was für eine gute Mischung sorgen dürfte. Wer härtere Beats bevorzugt, dürfte bei den Konzerten von Combichrist, Nachtmahr, Hocico und Agonoize an der richtigen Stelle sein. Tiefgründigere und poppigere Sounds erwarten das Publikum bei Veljanov (Solo), Diorama, Tyske Ludder, Principe Valiente und Beyond Obsession.

Während bei Unzucht, M. Walking On The Water und Xandria wieder die Gitarren im Vordergrund stehen, wird der Samstag mit Mittelalter-Klängen vom Tabernis abgerundet. Insgesamt zeichnet sich der erste Festivaltag damit durch eine abwechslungsreiche Mischung aus großen Bühnenmomenten und stilistischer Vielfalt aus. Ein perfekter Einstieg in das Wochenende!

Sonntag: Elektronik, Gothic und große Emotionen

Mit Saltatio Mortis steht einer der zentralen Acts des Tages auf der Bühne, der mit seiner energiegeladenen Performance und der Nähe zum Publikum für einen stimmungsvollen Abschluss des Festivals sorgen dürfte. Gute Laune, Mittelalterrock und Songs zum Mitsingen machen die Band seit Jahren zu einem großartigen Festival-Act.

Neben diesem Headliner verlagert sich am Sonntag der musikalische Schwerpunkt spürbar in Richtung elektronischer und klassischer Gothic-Klänge, ohne dabei an Intensität zu verlieren. Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) und Lacrimosa werden das Sonntagsprogramm maßgeblich prägen. Während OMD als Synthpop-Pioniere auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblicken und mit ihren Klassikern elektronische Musikgeschichte auf die Bühne bringen, stehen Lacrimosa für die emotionale und orchestrale Seite der Gothic-Szene. Ihre intensiven Auftritte zählen seit vielen Jahren zu den festen Größen innerhalb des M’era Luna.

Mit IAMX, KMFDM, Aesthetic Perfection, Neuroticfish, Clan Of Xymox, Eisenfunk und SynthAttack können sich die Besucher in massive Tanzlaune bringen lassen. Daneben geht es mit L‘Âme Immortelle und Sotiria weiter dunkelromatisch zu. Für den etwas rockigen Touch am Sonntag haben die Veranstalter Floor Jansen und The 69 Eyes aufgestellt. Dazu kommt Post-Punk von Then Comes Silence, NDH von Stahlmann und Industrial Rock von Jesus on Extasy. Soundtechnisch könnte es bei Skynt am interessantesten werden, die Australier haben ihre ganz eigene Art gefunden, Serienkiller zu vertonen.

Durch diese Ausrichtung entsteht ein atmosphärisch dichter zweiter Festivaltag, der das Wochenende musikalisch abrundet und die Bandbreite der Schwarzen Szene noch einmal eindrucksvoll unter Beweis stellt. Neben den genannten Bands darf aber der Necwomer Bandcontest nicht fehlen, fünf Bands von Grunge-Post-Punk bis Mittelalter haben es ins Finale geschafft: Mortes, Endtime Prophets, Corvidea, Final Selection, Maschinist.

Mehr als nur Musik

Doch das M’era Luna ist weit mehr als ein reines Musikfestival. Wer einmal vor Ort war, weiß, dass gerade die besondere Atmosphäre einen großen Teil des Reizes ausmacht. Zwischen aufwändig gestalteten Outfits, liebevoll dekorierten Camps und der offenen Community entsteht Jahr für Jahr ein ganz eigenes Lebensgefühl.

Die Veranstalter haben auf der Webseite die neue Festival Storyline enthüllt: Nach den Ikonen, welche die letzten Jahre geprägt haben, kommt jetzt die mondgeborene Stadt. Es wird die Geschichte dieser alten Stadt erzählt, welche sich nach einem Meteoriteneinschlag deutlich ändert. Was die Macher des Festivals hier für die Besucher in der Hinterhand haben bleibt abzuwarten, aktuell sind noch keine weiteren Kapitel enthüllt.

Fester Bestandteil des Programms sind zudem die beliebten Modenschauen, bei denen die Extravaganz hochgehalten und die neuen Kollektionen besonderer Designerinnen und Designern, der Szene präsentiert werden. Auch der Crypt Talk mit Chris Harms (Lord of the Lost) und Chefbooker Stephan Thanscheidt wird wieder stattfinden. Und natürlich darf man das ausgiebige Shoppingangebot des Festivals nicht vergessen.

Der Mittelaltermarkt, zahlreiche Händlerstände sowie kulinarische Angebote aus verschiedensten Richtungen sorgen dafür, dass auch abseits der Bühnen keine Langeweile aufkommt.

Abends kann man hier nach den Mainacts noch kleinere Konzerte, Feuershows und den ein oder anderen Becher Met genießen. Wer danach immer noch nicht genug hat, kann wie gewohnt die Aftershow Party im Hangar besuchen und bis in die Morgenstunden weiterfeiern. Welche DJs euch die Nacht versüßen werden, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichtes noch nicht fest. Für alle Feierwütigen am Freitag: Neben der Action auf den Campgrounds öffnet der Disko Hangar seine Tore für die Warmup Party.

Tickets und Vorverkauf

Vergangenes Jahr, zum 25. Jubiläum, waren die Festivalpässe schon im März ausverkauft und nur noch wenige Tagestickets verfügbar. Dieses Jahr sieht es nicht so eng aus. Noch sind genug Tickets für das Wochenende und die einzelnen Festivaltage vorhanden. Einzig die “Gothischer Garden” Tickets im eigenen Zelt und die Tickets für die Wohnmobile sind schon vergriffen.

Neben den Tages- und Wochenendtickets gibt es wieder das VIPCave Upgrade, mit dem ihr Zugang zur VIP-Area mit gemütlicher Lounge und eigener Bar und dem besten Blick über die Crowd zur Hauptbühne bekommt.

Ausblick auf den Festivalsommer 2026

Nach dem erfolgreichen Jubiläumsjahr 2025 knüpft das M’era Luna damit nahtlos an seine Tradition an und dürfte auch 2026 wieder zu den Höhepunkten im Festivalkalender der Schwarzen Szene zählen. Wer die besondere Mischung aus Musik, Kultur und Gemeinschaft erleben möchte, sollte sich den Termin im August fett in den Kalender eintragen. Um sich die Zeit bis dahin zu versüßen, kann man das Aftermovie 2025 oder die Konzerte der vergangenen Jahre bei den Streaming-Plattformen auschecken. Wir freuen uns mit euch auf das M’era Luna 2026!