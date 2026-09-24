Apocalyptica mit neuem Video

Die finnische Cello-Metal-Band Apocalyptica hat ein Musikvideo zu „Upperhand“ vorgestellt. Das Stück hat eine recht ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Wie Apocalyptica mitteilten, war es ursprünglich als instrumentale Eröffnungssequenz für das Computerspiel Control Resonant vorgesehen.

Daraus sei dann aber doch ein komplettes Lied entstanden. In seiner finalen Version ist es auch nicht mehr instrumental, da Katrine Stenbekk von der Band Kalandra als Gastsängerin mitwirkt. Das dazugehörige Musikvideo zeigt auch Szenen aus Control Resonant.