Wiesbaden: Gothic Night mit Hindernissen

Diesen Samstag (26.9.) veranstaltet die Symphonic-Metal-Band Rote Asche die Gothic Night im Jagdschloss Fasanerie in Wiesbaden. Auf dem Mini-Festival hätten neben Rote Asche selbst auch Herzparasit, Scherbentanz und Leached auftreten sollen.

Nur zwei Tage vor der Veranstaltung ist Rote Asche nun aber das halbe Lineup abhanden gekommen. Herzparasit haben sich kurzerhand aufgelöst und Scherbentanz fallen krankheitsbedingt aus. Immerhin einer der Slots ist wieder gefüllt, denn Souls of Sorrow springen ein.

Nach einer zweiten Ersatzband wird händeringend gesucht. Rote Asche bitten eilends um Zuschriften per E-Mail. Eine Absage der Gothic Night steht jedoch nicht zur Debatte, im Zweifelsfall findet das Konzert mit einer Band weniger statt.