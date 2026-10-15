Nightwish ohne Floor Jansen

Nightwish haben sich nach 13 Jahren von ihrer Sängerin Floor Jansen getrennt. Die Entscheidung sei „nach sorgfältiger Abwägung und in gegenseitigem Einvernehmen“ gefallen, so die finnische Symphonic-Metal-Band in einer Stellungnahme.

Die Band werde nahtlos weitergeführt. Nächstes Jahr möchten Nightwish demnach ins Studio gehen um ein neues Album aufzunehmen. Wer dabei Floor Jansen am Mikrofon nachfolgt, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Jansen selbst hat mitgeteilt, dass sie sich nun voll auf ihre Solokarriere konzentrieren werde. Ihr neues Soloalbum „Hytress“ ist für nächstes Jahr angekündigt.