Tanzt! Festival am 14.11. in München

Der Sommer ist vorbei, der Herbst hat Einzug gehalten und auch die Festivalsaison ist vorüber. Könnte man meinen, aber in München ist das alles ein wenig anders.

Das Tanzt! Festival hat sich seit 2007 als fester Termin nach Ende der Open-Air-Saison etabliert. Dieses Jahr findet Ein-Tages-Festival für Mittelalter-Rock, Folk-Metal und ähnliche Genres am 14. November in der Backstage München statt. Mit dabei sind nicht weniger als sieben Bands.

Über Headliner Subway to Sally muss man dabei kaum noch Worte verlieren. Sie sind eine der dienstältesten Bands der deutschen Folk-Rock- und Folk-Metal-Szene und werden den Abend mit ihrer energiegeladenen Show beenden.

Coppelius waren schon für das Tanzt! Festival 2025 angekündigt, konnten aber wegen verschiedener Vorkommnisse ihre Show leider nicht spielen. Ihren ausgefallenen Auftritt holen sie dieses Mal nach. Fans können sich also auf die sehr eigene musikalische Mischung der Band freuen: Rock und Metal auf Instrumenten der Kammermusik, von Coppelius selbst auch gerne „Kammercore“ genannt.

Vroudenspil sind nicht nur wieder Mitveranstalter des Festivals, sondern treten mit ihrem Freibeuter-Folk natürlich auch selbst auf. Und das mit einer weiten Bandbreite an Instrumenten. Man darf sich auf intensive Tänze zu Saxophon, Klarinette, Querflöte, Akkordeon, Tröten, Percussion und Schlagzeug freuen.

In eine ähnliche Kerbe schlagen Ye Banished Privateers. Die Schweden haben es mit ihrem Piraten-Folk schon bis nach Wacken geschafft und werfen nun den Anker in München. Auf dem Programm stehen Seemannslieder, maritimer Folk und eine theatralische Live-Show.

Nachtgeschrei stehen für melodischen, gitarrenbetonten Mittelalter-Rock mit traditionellen Klangfarben. Für viele Fans wird das Tanzt! Festival die erste Gelegenheit, Nachtgeschrei nach ihrem Comeback wieder live zu sehen.

Deloraine aus Tschechien sind hierzulande noch etwas weniger bekannt. Ihre atmosphärische Musik mit mystischen und folkloristischen Einflüssen dürfte aber das Interesse von Fans fantastischer Welten wecken.

Abgerundet wird das Lineup durch Vera Lux. Diese bieten Mittelalter-Rock und Metal in modernem Gewand. Durch ihre hohe Festivalpräsenz in den letzten Jahren ist die Band längst schon kein Geheimtopp mehr.

Eintrittskarten und weitere Informationen zum Tanzt! Festival findet ihr unter mrw-concerts.de . Hier findet ihr unsere Fotogalerie und den Festivalbericht vom letzten Jahr.