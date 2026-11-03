Harakiri For The Sky: Pech auf Asien-Tournee

Die österreichische Post-Black-Metal-Band Harakiri For The Sky hätte sich das Ende ihrer Asien-Tournee sicher anders vorgestellt. Gitarrist M.S. liegt in Japan im Krankenhaus. Wie die Band mitteilte sei bei ihm eine schwere Lungenentzündung festgestellt worden.

Erschwerend kommt hinzu, dass das letzte Konzert der Tour heute im thailändischen Bangkok stattfindet – also tausende Kilometer und zwei Stunden Zeitverschiebung entfernt. Die übrigen Bandmitglieder haben die Weiterreise von Japan nach Thailand daher ohne M.S. angetreten. Ihr Abschlusskonzert in Bangkok wollen sie nun zu viert spielen.