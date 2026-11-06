Rage: Im März geht es weiter

Anfang September hatte die deutsche Heavy-Metal-Band Rage alle restlichen Auftritte des Jahres abgesagt. Hintergrund war der Gesundheitszustand ihres Sängers Peter „Peavy“ Wagner.

Seither hatte man von Rage praktisch nichts mehr gehört. Nun jedoch hat sich Peavy selbst zu Wort gemeldet und den Stand der Dinge mitgeteilt. Er habe eine Rücken- und eine Hüft-OP hinter sich und auch eine künstliche Hüfte eingesetzt bekommen.

Von diesen Eingriffen erhole er sich noch. Daher bleibe es auch dabei, dass er dieses Jahr nicht mehr auf die Bühne zurückkehrt. Ab März nächsten Jahres wollen Rage demnach wieder uneingeschränkt weitermachen. Für 2027 plane die Band nicht nur eine ausgedehnte Festivalsaison und eine Co-Headliner-Tour mit Sonata Arctica, sondern auch die Veröffentlichung neuer Musik.