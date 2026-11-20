Gewinnt das Best-Of-Album von Mono Inc.!

Man kann sich kaum noch vorstellen in welch kleinem Rahmen Mono Inc. kurz nach der Jahrtausendwende mal angefangen haben. Heute gehören sie zu den bekanntesten Gothic-Rock-Bands überhaupt. Vom Newcomer- zum Headliner-Status absolvierten die Hamburger einen langen Weg, auf dem sie sich nicht nur in die Herzen zahlloser Fans, sondern auch mehrfach auf Platz 1 der Charts spielten.

Einen Großteil ihrer Bandgeschichte lassen Mono Inc. nun in Form eines Best-Of-Albums Revue passieren. „20 Years Of Darkness“ enthält eine Liedauswahl aus den Jahren 2003 bis 2023. Es ist dabei ausdrücklich kein Greatest-Hits-Album. So stellt es nicht einfach die größten Single-Erfolge zusammen, sondern enthält persönliche Lieblingsstücke der Bandmitglieder und auch weniger bekannte Titel.

„20 Years Of Darkness“ bringt nicht weniger als 32 Lieder mit. 29 davon sind wie beschrieben aus der Ära 2003 bis 2023. Bei den anderen dreien handelt es sich um neue Stücke, die bisher noch auf keinem Album erschienen sind. Veröffentlichungsdatum ist der 4. Dezember.

Ab sofort könnt ihr bei uns ein Exemplar von „20 Years Of Darkness“ gewinnen – und zwar in der edlen Vinyl-Version auf drei Schallplatten! Die Teilnahme an der Verlosung ist denkbar einfach: Schicke eine E-Mail mit dem Betreff „Mono Inc.“, deinem Namen und deiner Anschrift an verlosung(at)dark-festivals.de .

Die Verlosung läuft bis einschließlich 11. Dezember. Der Gewinner wird auf unserer Startseite und in unserem Newsletter bekannt gegeben. Alle im Rahmen der Verlosung gesammelten Daten werden nach Ende der Verlosung gelöscht. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserer Datenschutzerklärung. Nur eine Teilnahme pro Person.