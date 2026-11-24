Tanzt! Festival 2026 – Festivalbericht

Am 14. November war es wieder soweit. Die Mittelalter- und Folk-Rock-Szene pilgerte nach München ins Backstage um das alljährliche Tanzt! Festival zu feiern. Schon vor Beginn der ersten Band wurde deutlich, dass sich im Vergleich zum letzten Jahr viele keine Band entgehen lassen wollten.

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Und für diese frühe feierwütige Meute startete der Tag mit Vera Lux. Man erkannte deutlich die loyale Fanbase der Band, welche die ersten Reihen füllte. „Aurora“ mit der Catchline „Führ uns durch die Nacht“ passte eventuell mehr in ein Abendkonzert als in den gerade einmal frühen Nachmittag. Aber Spaß machte der Song getragen durch die Stimme von Sängerin Inara trotzdem. Dudelsackspieler Felix begrüßte das gut gelaunte Publikum. Mitklatschen war angesagt bei „Maskenball“. Die ersten Reihen folgten der Aufforderung sofort. Der Rest war etwas verhaltener, allerdings ließ der groovige Beat auch die hinteren Reihen nicht kalt und es wurde eifrig mitgenickt.

Generell war die Stimmung sehr gut. Das ganze Publikum hatte wirklich Lust auf diesen Festivaltag und spätestens beim Song „Supernova“ wachte es dann komplett auf. Aber leider zeigte sich schon jetzt ein Muster, das sich durch den gesamten Festivaltag ziehen sollte.

Felix kündigte einen „Überbrückungs-Dudler“ an. Mit seinem Instrument kombinierte er bekannte Melodien: Von Eiffel 65s „Blue“ wurde nahtlos zu „Was wollen wir trinken“ gewechselt und die Gäste johlten eifrig mit. Was sich zuerst als Dudelsacksolo tarnte, stellte sich als Kaschierung der ersten technischen Schwierigkeiten des Tages heraus. Das Signal der Geige machte Probleme, weshalb der Dudler verlängert wurde und die Melodie des „Spielmannsfluchs“ von In Extremo aus dem Sack erklang.

Doch auch das schien nicht zu reichen. Aus dem Dudelsacksolo wurde ein Schlagzeugsolo, das klatschend angenommen und gefeiert wurde. Wenige Minuten später war das Problem gefunden. Das Kabel der Geige hatte den Geist aufgegeben, wurde schnell getauscht und es ging weiter. Dass dies nicht die letzten technischen Probleme bleiben würden, ahnten die Gäste und Crew zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Der „erste Moshpit des Tages“ wurde ausgerufen, aber mehr als Headbangen und eifriges Kopfnicken kam von den Gästen nicht – auch wenn “Insomnia” ordentlich Power hatte. Bei „Lauf“ tauchte Felix dann ins Publikum ab, das um ihn einen Circle Pit bildete und sprang, klatschte und feierte. Auch bei „Himmel hoch“ ging das Publikum eifrig mit und formte mit den nach oben gereckten Händen ein wildes Wolkenmeer.

Deloraine waren als zweite Band an der Reihe und schafften es sogar, fünf Minuten vor der eigentlichen Startzeit auf der Bühne zu stehen. Was gemessen an der Anzahl der Musiker einem Formel 1 Boxenstopp gleichkommt. Die tschechische Formation erinnerte an eine Mischung aus Heilung und Omnia. Letzteres war nicht verwunderlich, teilten sich doch Omnia und Deloraine den Didgeridoo-Spieler „Daphyd Crow“. Allerdings fühlte sich Deloraine nicht wirklich so authentisch an, wie es Omnia oder Heilung vorgemacht hatten.

Ihre Setlist schien sich einmal über das gesamte Jahresrad zu ziehen, nur schienen sie an der falschen Seite oder Zeit anzufangen. Ein Lied am Anfang des Sets kündete vom „Frühling, der den Winter besiegt“, was irgendwie nicht wirklich passte, wenn man bedachte, dass das Thermometer gerade das erste Mal unter die Nulllinie gesunken war und der Winter gerade Einzug gehalten hatte. Der Sound war trotzdem schön mystisch und begeisterte das Publikum. Ein starker Unterschied zum doch sehr harten Folk-Metal-Sound von Vera Lux, aber das Publikum fand es toll.

Keine 20 Minuten später stand Daphyd oberkörperfrei auf der Bühne. Zumindest dort schien der Sommer noch irgendwie zu existieren. Passend dazu wurde der nächste Song mit den Worten „don’t be afraid to dance naked“ eingeläutet und das Publikum genoss den Vibe des Songs mehr, als dass es dazu wirklich abging. Die Musiker lieferten jedoch eine ordentliche Show und versuchten ihr gute Laune mit den Fans zu teilen.

In den Breaks fiel nach kurzer Zeit die recht laute Pausenmusik auf. Aus den Lautsprechern dröhnte harter, schneller Metal ohne Mitsing-Parts. Eigentlich keine schlechte Musik, aber auf die Dauer doch eher anstrengend und vor allem nicht hilfreich für einen Saal voll mit Mittelalter-Fans, die sich das nächste Konzert herbeisehnten.

Als Nächstes standen Nachtgeschrei auf dem Timetable. Die Vorfreude stieg, hatte die Band dieses Jahr doch ihr 20-jähriges Jubiläum und seit ungefähr zehn Jahren keine Konzerte mehr gespielt. So waren wir, wie auch die Menge, freudig gespannt auf den Auftritt. Doch dieser sollte sich erst einmal verzögern.

Ein guter Soundcheck dauerte eben. Knapp zehn Minuten nach dem eigentlich geplanten Start von Nachtgeschrei waren die Band und Techniker hektisch am Arbeiten und Diskutieren. 15 Minuten nach dem eigentlichen Beginn war auf der Bühne immer noch keine vollständige Band zu sehen und das Publikum wurde langsam unruhig. Wir fingen an uns zu fragen, ob das noch etwas werden würde, und warteten weiter. Die Hälfte der Spielzeit war vorbei und noch kein Ton von der Band zu hören. Aus dem Publikum waren vereinzelte Pfiffe zu hören und die Stimmung sank mit jeder Minute.

Nach 40 Minuten betrat Sänger Martin LeMar von Nachtgeschrei die Bühne und zunächst jubelte das Publikum, doch schnell wurde klar, zum Jubeln gab es gerade gar nichts. Der Sänger berichtete, dass die ganze Woche schon unter einem schlechten Stern gestanden habe. Der Bassist der Band sei krank und liege mit Krankenschein daheim, Gitarrist Tilmann habe sich mittags den Hexenschuss „des Todes“ geholt und er selbst wolle lieber gar nicht darüber sprechen, dass er ja eigentlich auch erkältet sei. Das aus der Menge vorgeschlagene Menschenopfer zur Besserung der Situation musste er dann aber doch ablehnen und das Publikum noch weiter vertrösten.

Nachdem die Spielzeit dann schon fast vollständig vorbei war, betrat die Orga des Festivals die Bühne und verkündete eine schlechte Nachricht, was prompt mit lauten „Buhrufen“ der Fans quittiert wurde. Man erwartete die Absage von Nachtgeschrei für dieses Jahr. Aber ganz so sollte es dann doch nicht kommen. Die Orga schlug vor, das Konzert nach dem Headliner nachzuholen, was gemischte Gefühle mit sich brachte. Einerseits gab es etliche, die mehr als glücklich waren, dass der Auftritt nicht komplett abgesagt wurde. Missmut gab es bei denen, die zu dieser Zeit schon im Auto oder im Zug sitzen würden.

Ye Banished Privateers versammelten sich als nächstes auf der Bühne, aber irgendetwas schien schon wieder nicht zu funktionieren. Die Minuten verstrichen und die letzte Stunde ohne Musik machte sich nun endgültig auch bei uns bemerkbar. Wir schielten minütlich auf die Uhr und der Gedanke „Man hätte doch die Zeit besser nutzen können – zum Beispiel um den leeren Magen zu füllen“ drängte sich auf.

Der Techniker tauschte Kabel, eifrig, aber völlig entspannt – die Band selbst schien eher genervt. Verschiedene Musiker trieb es inzwischen in den Graben vor der Bühne zu einem Plausch mit den Gästen und schon waren wieder 15 Minuten vorbei. Aber immerhin ertönte mittlerweile eine Gitarre. Der Soundcheck begann – endlich. Nach weiteren fünf Minuten ertönte auch die Geige, was das Publikum mit Jubelschreien quittierte, aber irgendwo schien immer noch etwas nicht zu stimmen. Stück für Stück ging der Soundcheck voran. Gesang, check! Geige, check! Gitarre oder Mandoline … leider Fehlanzeige, aber nicht für lange. Ein ohrenbetäubendes Knacken ertönte aus den Boxen und darauf folgten auch die Gitarrenklänge.

Mittlerweile war es wirklich einfach geworden, das Publikum zu begeistern. Auf den kurzen Applaus folgte wieder Stille. Die Menge hatte sich mittlerweile einen Zeitvertreib gesucht: Ein Luftballon mit einer blinkenden LED darin wurde durch den Raum gestoßen, sodass er nicht den Boden berührte. Es war schon ein wenig bezeichnend, wie interessant das Luftballonspiel nach über eineinhalb Stunden ohne Musik selbst zum Zusehen war.

ENDLICH … aus den Boxen schallte die Stimme eines der Bandmitglieder: „We are ready to go“. Die Band begann ihr Set mit „We are Ye Banished Privateers“ und die Gäste hatten endlich wieder Musik, zu der sie feiern konnten. Sie saugten sofort jeden Ton auf, hatten sie doch über zwei Stunden ohne Musik auf dem musikalisch Trockenen gesessen.

Die Band nahm sich keine Zeit für Pausen. Es musste wieder aufgeholt werden, was an Zeit verloren gegangen war, und es klang sehr gut. Vom letzten Album wurde „Chained Below“ gespielt, was beim Publikum anscheinend nicht so bekannt zu sein schien wie „Gangplank“. Aber Mitwippen ging trotzdem und die Parts, die zum Mitklatschen einluden, wurden gerne angenommen. Doch kaum war das Lied aus, kehrten die Probleme zurück. Rückkopplungen dröhnten durch den Raum und machten die Freude über die Band doch wieder ein wenig zunichte. Wer auch immer für diese Misere verantwortlich war, machte es einem sehr schwer, den Abend richtig zu genießen.

Die Band schien aber beschlossen zu haben, einfach weiterzuspielen. Sollte der Techniker das Problem während der laufenden Songs beheben – gute Idee, mehr Unterbrechungen verkrafteten die Fans des Tanzt!-Festivals wahrscheinlich auch nicht. Bei „Annabelle“ sang das Publikum textsicher mit und antwortete eifrig mit „Heave“ und „Ho“ auf die Zeilen der Sängerin.

Man merkte, dass Ye Banished Privateers eigentlich in der Mitte des Sets angekommen waren, als sie mit „Row“ das Backstage zum Hüpfen, Tanzen und Mitklatschen brachten. Wie lange sie wohl noch spielen würden? Die eigentliche Spielzeit war nun vorbei. Es war sehr schade, dass es so viele Probleme gegeben hatte, denn das Publikum feierte die Band hart und auch der Sound war mittlerweile wunderbar. So ging ein viel zu kurzes Konzert zu Ende und die Meute wollte die Band eigentlich gar nicht gehen lassen.

Aber auch abseits der Bühne schien nicht alles rund zu laufen. An der „Almschänke“ im Hof des Backstage ging es nicht voran. Es gab Käsespätzle und die üblichen Verdächtigen, die man an jedem zünftigen Imbiss findet: Bratwurst, Steak, Pommes und Currywurst – letztere sogar auch vegan. In der Schlange kamen ein paar der Gäste mit uns ins Gespräch. Sie bestätigten ebenfalls, dass die Pausenmusik zu hart sei und dass die langen, problembelasteten Pausen die Stimmung doch sehr heruntergezogen hatten. Aber immerhin ergatterten wir die ersehnten Portionen Käsespätzle, welche in Rekordzeit vernichtet wurden und sich als verdammt lecker herausstellten.

Der Zeitplan war mittlerweile nur noch eine grobe Richtlinie, aber endlich betraten Coppelius die Bühne. Sie konnten letztes Jahr leider ihren Auftritt nicht wahrnehmen, da sich Sissy Voss die Schulter gebrochen hatte. Mit knapp 20 Minuten Verspätung legten sie direkt mit ordentlich Power los. Es wurde kein “Risiko” eingegangen mit einer starkem Playlist inklusive gefeierten Stücken wie “Der Luftschiffharpunist”. Bei den Reaktionen auf die Musik war beim Publikum alles dabei: von irritierten Blicken über analysiertes Mitwippen bis hin zu eskalativen Headbangen und Mitsingen bei vielen Fans – inklusive unserer Fotografin.

Es wurde auf Klarinette, E-Bass, Cello und Schlagzeug gespielt, was das Zeug hielt, wobei der Klarinettist Max Coppella während der Songs und in seinen kurzen Spielpausen über die gesamte Bühne flitzte. Es machte Spaß, der Energie der Band zu folgen. Sobald einer der Musiker einmal nichts zu tun hatte, wurde an irgendetwas herumgespielt oder es wurde exzentrisch und schnellen Schrittes über die Bühne getanzt.

Passend dazu sagten sie von sich selbst, dass sie nicht nur „geilen Shit“ spielen würden, sondern auch nebenbei eine Oper inszeniert hätten. Das Lied „Aus den Betten“ aus der aktuellen Oper Krabat erklang und begeisterte mit dem besonderen Touch, den Coppelius der Geschichte gaben. Ein wunderbares Klavierstück wurde gespielt, eingeleitet durch die Erzählung, dass der Musiker von Sänger Max Coppella heute Mittag noch obdachlos auf dem Boden schlafend gefunden worden sei. Worauf sich natürlich die Frage stellte, ob der Bodenschläfer denn Klavier spielen könne, was dieser bejahte, weshalb er nun mit auf der Bühne stand. Gute Leute kann man eigentlich immer gebrauchen.

Das Publikum feierte mittlerweile die Verrücktheit der Kapelle hart. Auch, dass sie einige Stücke auf Englisch performten, kam gut an. Und wenn dann doch einmal Unstimmigkeiten zwischen den Musikern herrschten, wurde das Ganze über musikalische Duelle geregelt. Welcher Sound hätte da besser passen können als ein Cover von System of a Downs „Chop Suey“? Was für ein wunderschönes Finale des Konzerts, das mit „Bitten Danken Petitieren“ abgeschlossen wurde.

Anscheinend war mittlerweile auch bei der Technik angekommen, dass die Pausenmusik nicht ideal gewesen war. So schallte nun nicht mehr harter Metal, sondern Pagan Folk aus den Boxen. Eine angenehme Abwechslung. Man merkte deutlich, dass die Geschwindigkeit in den Umbaupausen angezogen hatte. Das Tanzt! Festival lag immer noch hinter dem Zeitplan, kam aber zumindest wieder in die Nähe von „pünktlich“.

Vroudenspil starteten ihr Set und drückten nochmals mehr auf die Tube, wozu sich der eigens kreierte Musikstil „Freibeuter Folk“ ideal eignete. Eine Mischung aus Folk-Rock, mittelalterlichen Klängen und Ska-Punk. Für Pausen war auch hier keine Zeit. Nach dem Intro und „Ewiger Traum“ folgte nahtlos der Song „Knochensack“, der zum Mithüpfen und beim Tanzen „die Beine in die Hand“ zu nehmen, einlud. Die Band, die das Tanzt!Festival jedes Jahr mit organisiert, fand dann aber doch Zeit, das Publikum zu begrüßen und einen Dank an die zuvor spielenden Bands zu richten. Vor allem dafür, dass diese jeweils ein wenig ihrer Spielzeit abgegeben hatten, um wieder etwas zurück in den Zeitplan zu kommen.

Mit dem nächsten Song schickten sie ein politisches Statement mit. „Bist du im Oberstübchen schlau, wird dir der Magen ganz schnell flau – bei Pestpocken in rot und blau“ schallte es von der Bühne und der Song „Pestpockenpolka“ ertönte. Ein Stück, das eine Welt beschrieb, in der Kriegstreiber, Ausbeuter, Lügner und Machtmenschen das Sagen hatten und bei dem das System für das Scheitern der Einzelnen verantwortlich gemacht wurde. Wobei man die Pestpocken symbolisch als zerstörerische Strukturen und deren Vertreter verstehen konnte – sie waren überall und ließen sich nicht loswerden. Aber Widerstand ging immer, ob mit Nervtröten, Querflöten oder anderen Instrumenten. Hauptsache, man tat etwas gegen die Marionettenspieler in der Welt.

Auch Vroudenspil reduzierten ihr Set und spielten deutlich Ska-lastiger weiter. „Spuren im Sand“ lud zum Skanken ein und die Probleme, die es noch vor einer halben Stunde beim Festival gegeben hatte, waren vergessen. Bald räumte der Sänger Ratz die Bühne für ihren Akkordeonspieler „Der Seewolf“, der laut Ratz schon seit Jahren einen eigenen Fanclub hatte. Und so wurde zum „Plankentango“ eifrig im Takt gesprungen. Ebenso klappte das Vorsingen-Nachsingen-Spiel wirklich super. Ratz stimmte eine Melodie an und das Publikum folgte nach. Und dann die Überraschung: Das war die Melodie eines neuen Songs! „Abwärts“, das erste neue Stück seit über zwei Jahren, brachte auch unbekannterweise die Menschen zum Mitfeiern. Die letzten Songs der Band wurden gefeiert und so wurde mit „Kurs aufs Leben“ ein tolles Konzert begossen.

In der Umbaupause trat einer der Veranstalter vor das Publikum. Anscheinend war auch das Backstage nicht von Idioten verschont geblieben. Es gab mindestens eine Person, die den anwesenden Gästen K.-o.-Tropfen in Getränke getan haben soll. Er appellierte weiter an die Gäste, aufeinander und auf ihre Getränke zu achten. Das Publikum begleitete seine Warnung mit wütenden Rufen und Pfiffen, die an die unbekannte Person gerichtet waren. O-Ton des Veranstalters: “Verpiss dich du Arschloch!”

Leider kam so etwas immer wieder und egal in welcher Szene vor, denn Arschgeigen gibt es leider immer und überall. Wir hoffen, den betroffenen Personen ging es gut. Die Security wurde daraufhin deutlich aufmerksamer und ging durch die Menge, um zu überprüfen, ob es den Anwesenden gut ging und ob die betrunken wirkenden Kuscheleien mancher Pärchen auch wirklich einvernehmlich waren. Schade, dass so etwas sein musste, aber gut, dass es gemacht wurde.

Als dann Queen aus den Lautsprechern erklang wussten die Besucher, dass Subway to Sally nicht mehr fern waren. Und so startete die Band, nachdem der letzte Ton von „Don’t stop me now“ verklungen war, ihr Konzert mit dem Lied „Was ihr wollt“. Und das Publikum ging direkt mit. Spätestens bei „Eisblumen“ waren die Fans im Bann und sang laut den Refrain mit. Technische Probleme machten aber leider auch vor Sänger Eric Fish nicht halt, auch wenn sie deutlich geringer ausfielen als bei den anderen Bands. In der ersten Hälfte des Konzerts klang seine Stimme immer leicht verzerrt und übersteuert. Aber man merkte auch, dass Subway to Sally dieses Jahr schon viel auf Tour gewesen waren. Die Show und das Licht passten besser als bei allen anderen Bands. Perfekt gesetzte Lichtakzente und Nebelfontänen, gepaart mit künstlerischen Tanzeinheiten und verkleideten Gästen auf der Bühne, machten das Konzert zum Erlebnis.

Gegen Mitte des Sets fiel auf, dass es langsam später wurde. Mittlerweile war auch Erics Mikrofon getauscht worden und der Sänger klang nun deutlich besser. Der Raum war schon nicht mehr so gut gefüllt wie zu Beginn des Konzerts, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Zum Song „Veitstanz“ wurden dann noch Gastmusiker der verschiedenen anderen Bands mit auf die Bühne geholt. Das Treiben auf der nun doch sehr vollen Bühne war spaßig anzusehen. Mit „Julia und die Räuber“ schlossen dann auch Subway to Sally das eigentlich letzte Konzert des Abends ab.

Doch es gab ja noch etwas nachzuholen. Ein schneller Umbau und Nachtgeschrei standen auf der Bühne. Auf den Hinweis des Sängers, dass er noch starke Störgeräusche auf den Ohren habe, hieß es nur, dass er jetzt damit leben müsse, und so legten sie einfach direkt los.

Nachdem vorher alles schiefgegangen war, lief es jetzt dafür umso besser. Als Dudelsack und Drehleier erklangen, jubelte das Publikum auf, waren diese doch beim ersten Versuch der Band gar nicht zu hören gewesen. Der Raum hatte sich deutlich geleert, aber immerhin war ungefähr die Hälfte der Menschen noch geblieben. Man merkte, dass Nachtgeschrei mit ihren 20 Jahren Bandgeschichte eine große und loyale Fanbase hatten, und so feierte das Backstage die Band noch bis tief in die Nacht hinein. Die eigentliche Setlist war mittlerweile komplett über den Haufen geworfen worden, aber den heiß geliebten Klassikern wie “Monster” oder “Staub und Schatten” blieben natürlich.

Fazit Jannis

Es gab definitiv Dinge, die dieses Jahr hätten besser laufen können. Allen voran die Kommunikation. Einen über eine Stunde herumstehen zu lassen, dauernd in der Hoffnung „gleich geht es los“, konnte schnell den Abend ruinieren.

War es darum aber ein schlechtes Festival? Definitiv nicht! Die Bands haben alles gegeben und das Publikum hat sie gefeiert. Auch die Auswahl der Bands war super und hätte von der geplanten Reihenfolge her ebenfalls super gepasst. Ich freute mich schon auf das Tanzt! Festival im nächsten Jahr.

Fazit Natalie

Das Tanzt! bietet ein knackiges Ein-Tages-Festival im November wenn sich alle schon fast aus der Festivalsaison verabschiedet haben. Die Mischung der Bands ist super zusammengestellt und ergänzt sich wirklich gut. Dazu kommt eine tolle Location mit dem Backstage. Leider standen die diesjährigen Technikprobleme im krassen Gegensatz zum letzten Jahr.

Alles in allem ein tolles Festival, das ich wirklich gerne besuche. Hoffentlich nächstes Jahr ohne K.o.-Tropfen und diesem Ausmaß an technischen Problemen. Ein Dank gilt den Organisatoren für die spontane Lösung, mit der Nachtgeschrei trotzdem noch ihr Konzert wahrnehmen konnten.

Festivalbericht: Jannis Betz