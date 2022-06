Orden Ogan legen Song neu auf

Vor gut einem Jahr hat die deutsche Heavy- und Power-Metal-Band Orden Ogan ihr aktuelles Album “Final Days” veröffentlicht (Rezension). Es handelte sich dabei um ein Konzeptalbum mit düsterer Science-Fiction-Thematik.

Sein Finale fand das Album im Stück “It Is Over”, das sich mit dem Ende der Erde aufgrund eines heranrasenden Asteroiden beschäftigt. Eben dieses Stück haben Orden Ogan jetzt neu aufgelegt und als Single veröffentlicht.

In der neuen Version der Weltraum-Dystopie wirkt Dennis von der Metalcore-Band Any Given Day als Gastsänger mit. Ein Musikvideo gibt es obendrauf.



Video: youtube.com