Volle Kraft Voraus Festival am 08.07. in Ulm – mit Verlosung!

Eisbrecher hauen in diesem Jahr so richtig einen raus: Deutschlands bekannteste NDH-Rockband veranstaltet ihr eigenes Festival! Unter dem Titel Volle Kraft Voraus Festival geht die Veranstaltung am 8. Juli in der Ratiopharm Arena in Ulm über die Bühne.

Headliner sind bei ihrem eigenen Festival natürlich Eisbrecher selbst. Doch auch der Rest des Lineups kann sich sehen lassen, denn Eisbrecher haben ihre durchaus namhaften Freunde eingeladen. Dark Rock im Doppelpack gibt es von Lord Of The Lost und Unzucht. Für die elektronische Komponente sorgen die Aggrotech-Gruppe Combichrist und die Minimal-Electro-Band Welle:Erdball.

Eröffnet wird das Festival schließlich von der Rock-Band And Then She Came, die aus Mitgliedern der Symphonic-Metal-Band Krypteria besteht. Neben dem Musikprogramm werden auch eine Händlermeile und diverse Autogrammstunden geboten. Auch für das leibliche Wohl der Fans ist gesorgt. Einlass ist um 13 Uhr, Beginn um 14 Uhr. Es sind sowohl bestuhlte als auch unbestuhlte Plätze verfügbar. Weitere Informationen zum Festival findet ihr unter eis-brecher.com.

Zusammen mit result-promotion.de verlost dark-festivals.de zwei Mal je einen Gästelistenplatz zum Festival. Zur Teilnahme sendet einfach eine E-Mail dem Betreff „Volle Kraft Voraus“ und eurem vollständigen Namen an Verlosung(at)dark-festivals.de. Die Verlosung beginnt sofort und läuft bis einschließlich 10. Juni. Nur eine Teilnahme pro Person. Der Rechtsweg und die Teilnahme unter Pseudonym sind ausgeschlossen. Die Gästelistenplätze sind nicht übertragbar.



Video: youtube.com