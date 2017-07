Das auf Metalcore spezialisierte Plattenlabel Redfield Records hat heute einen kostenlosen Sampler veröffentlicht. „Redfield Summer 2017 – Free Love. Free Mosh. Free Waffles“ enthält insgesamt 30 Lieder von Genre-Bands wie Any Given Day, For I Am King oder Shoot The Girl First.

Zum kostenlosen Download des Samplers geht es hier.