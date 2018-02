Verlosung: Gewinnt das Best-Of-Album von Faun!

Faun stehen seit über 15 Jahren für ihren eigenwilligen Sound zwischen Folklore und Mittelaltermusik, der zahlreiche Sprachen und mythologische Hintergründe aufgreift. Das von ihnen selbst gesetzte Genre haben Faun als Pagan Folk bekannt gemacht.

Am 16. Februar haben Faun nun ein Best-Of-Album herausgebracht, das auf die verschiedenen Schaffensphasen der Bandgeschichte zurückblickt. Das Album heißt schlicht „Best Of Faun“ und enthält 26 Lieder auf zwei CDs.

Mit dabei sind auch zwei neue Lieder, drei neue Aufnahmen von alten Stücken und Gastspiele von Santiano sowie Michael Rhein (In Extremo). „Best Of Faun“ kommt damit auf eine Gesamtspielzeit von über 70 Minuten.

Ab heute verlost dark-festivals.de ein brandneues Exemplar von „Best Of Faun“. Bei der Verlosung mitmachen ist ganz einfach: Schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Best Of Faun“ und eurer vollständigen Postadresse an Verlosung(at)dark-festivals.de.

Die Verlosung läuft bis einschließlich 5. März. Eure Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Nur eine Teilnahme pro Person. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.