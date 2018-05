Unter Schwarzer Flagge findet 2019 erneut statt

Am vergangenen Wochenende fand zum ersten Mal das Unter Schwarzer Flagge Festival in Köln statt. Nun wurde bekannt gegeben, dass es das schwimmende Festival auch 2019 wieder geben wird.

Wie schon in diesem Jahr findet Unter Schwarzer Flagge auch 2019 an Bord der MS Rheinenergie statt. Während die Bands spielen schippert die gesamte Festivalgesellschaft mit dem Ausflugsschiff von Köln nach Königswinter und zurück. In Königswinter legt das Schiff für drei Stunden an. Währenddessen wird an Land ein Ausflugsprogramm angeboten.

Das zweite Unter Schwarzer Flagge Festival geht am 11. Mai 2019 über die (schwimmende) Bühne. Mit dabei sind Project Pitchfork, Mono Inc., Lord Of The Lost und Stahlmann. Die Eintrittskarten sind auf 1.333 Stück limitiert und ab heute im Vorverkauf erhältlich.