Verlosung: Gewinnt das Best-Of-Album von Eisbrecher!

Eisbrecher haben in den 15 Jahren ihres Bestehens so ziemlich alles erreicht, was eine deutsche Rock-Band erreichen kann. Die NDH-Rocker um Gitarrist Noel Pix und Sänger „Alexx“ Wesselsky haben seit 2010 jedes ihrer Alben in den Top-Zehn der deutschen Albumcharts platziert. Mit „Sturmfahrt“ gelang ihnen im letzten Jahr sogar der Vorstoß auf Platz 1.

Außerdem sind Eisbrecher eine feste Größe auf allen namhaften Open-Air-Festivals. Das weltgrößte Metal-Festival auf Wacken bespielt die Band dabei ebenso wie Gothic- und Electro-lastige Festivals vom Schlage des Amphi oder M’era Luna. Auf mittelgroßen Festivals wie Knock Out oder Hexentanz nehmen Eisbrecher dabei schon seit Jahren die Headliner-Position ein.

Mit dem Volle Kraft Voraus Festival in Neu-Ulm haben die Rocker mittlerweile gar ihr eigenes Event. Zum 15jährigen Bandjubiläum servieren Eisbrecher ihren Fans nun einen ganz besonderen Leckerbissen: In diesen Tagen erscheint ihr Best-Of-Doppelalbum „Ewiges Eis“. Die erste der beiden CDs enthält nicht weniger als 20 Lieder aus 15 Jahren Eisbrecher. Auf der zweiten CD finden sich 18 Raritäten, darunter Remixe befreundeter Bands wie Die Krupps, Aesthetic Perfection oder Clawfinger.

Ein Exemplar von „Ewiges Eis“ verlost dark-festivals.de nun an euch! Mitmachen ist ganz einfach: Sendet eine E-Mail mit dem Betreff „Ewiges Eis“, eurem Namen und eurer Postadresse an Verlosung@dark-festivals.de.

Die Verlosung läuft nur bis einschließlich 18. Oktober. Nur eine Teilnahme pro Person. Die Gewinner werden auf unserer Startseite und im Newsletter bekannt gegeben.