Wacken: 53 neue Bands zu Ostern

Die Veranstalter des Wacken Open Airs haben am Ostersonntag gleich 53 neue Bands für die diesjährige Auflage des Festivals bekannt gegeben. Unter den Neubestätigungen finden sich so bekannte Namen wie Saxon, Unleashed, Axxis oder Diary of Dreams.

Das Wacken Open Air ist eines der größten Metal-Festivals der Welt und findet alljährlich im Ort Wacken in Schleswig-Holstein statt. Die diesjährige Ausgabe des Festivals geht vom 1. bis zum 3. August über die zahlreichen Bühnen und ist bereits ausverkauft.

Alle bisher bestätigten Bands inklusive der Neuzugänge findet ihr unter wacken.com .