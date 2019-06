Mono Inc.: Gewinner der Verlosung steht fest

Danke an alle Teilnehmer unserer Verlosung! Das neue „Symphonic Live“-Album von Mono Inc. geht an einen von gleich zwei verschiedenen Tims aus Wuppertal, die mitgemacht haben. Gewinner ist Tim M. aus Wuppertal!

„Symphonic Live“ ist das Live-Album der Symphonic-Tournee, die die Hamburger Gothic-Rocker im Frühjahr absolviert haben. 18 Lieder auf zwei CDs bringen das Symphonic-Konzert ins Wohnzimmer. Außerdem ist „Symphonic Live“ auch als limitierte DVD-Box erhältlich.

Aktuell stehen Mono Inc. mit dem Album auf Platz 5 der deutschen Albumcharts. Wer dieses Mal kein Losglück hatte, findet „Symphonic Live“ überall im Handel.