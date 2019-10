Die deutsche Death-Metal-Band Dawn of Disease hat ein Musikvideo zu „Where The Clouds Reach The Ground“ veröffentlicht. Das dazugehörige neue Album „Procession Of Ghosts“ erscheint am 1. November.

Demnächst sind Dawn of Disease auch wieder live zu sehen, unter anderem als Vorband auf der November-Tournee von Månegarm.



Video: youtube.com