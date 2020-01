Tim Skold (ehemals Marilyn Manson und KMFDM) und Nero Bellum (Psyclon Nine) haben sich zum Electro-Duo Not My God zusammengetan. Nun haben die beiden ihre erste Single “Fiction” vorgestellt und ein Musikvideo dazu veröffentlicht.

Das Debütalbum “Not My God” erscheint am 14. Februar.



