Angriff vor Nachtmahr-Konzert

Die österreichische Industrial-Band Nachtmahr gab am vergangenen Samstag ein Konzert in Basel. Eine lokale Antifa-Gruppe vermeldete heute, die Band vor Beginn des Konzerts tätlich angegriffen zu haben. Prompt meldete sich Bandleader Thomas Rainer in einer Stellungnahme zu Wort und legte den Sachverhalt aus seiner Sicht dar.

Demnach habe die Antifa mit 15 Personen eine Gruppe von Fans angegriffen, die auf den Einlass zum Konzert wartete. Die Bandmitglieder selbst seien nicht attackiert worden. Die Antifa-Gruppe habe laut Rainer derart dürftig recherchiert, dass ihr Angriff nicht nur auf einer “komplett falschen Faktenlage” beruht habe, sondern noch nicht einmal die Protagonisten der Band habe identifizieren können.

Nachtmahr sind für eine provokante Ästhetik bekannt. Bühnenkleidung und Symbolik erinnern teils an den Stil des Nationalsozialismus und sind durchaus schon kritisiert worden. Die Band hat sich jedoch seit jeher von rechtsextremen Positionen distanziert. Noch im Oktober 2019 löschte Rainer einen “rassistisch motivierten Beitrag der AfD” aus der Facebook-Fangruppe von Nachtmahr und sprach sich deutlich gegen Rassismus, Antizionismus und Revisionismus aus.