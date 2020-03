The Birthday Massacre – Diamonds

The Birthday Massacre spielen eine facettenreiche Mischung aus Electro Rock, Synthpop und Wave. In ihrer kanadischen Heimat zählt die Gruppe zu den bekanntesten Vertretern ihrer Zunft, hat aber auch hierzulande eine respektable Fanbasis.

Am 27. März veröffentlichen The Birthday Massacre nun ihr neues Album “Diamonds”. Hier erfahrt ihr mehr darüber.

Die neun Lieder auf “Diamonds” haben eine Gesamtspielzeit von 37 Minuten. Übermäßig lang ist das Album also nicht. Auf dem vergleichsweise kurzen Raum haben The Birthday Massacre musikalisch aber ganz schön viel untergebracht.

Die Kanadier bieten ihren Hörern einen melodischen Pop-Rock-Sound, der auf einem breiten synthetischen Fundament ruht. Die elektronische Komponente besteht nicht einfach aus einer Keyboard-Melodie, sonder auch aus diversen Effekten und Hintergründen. Weder Hooks noch Effekte müssen dabei zwingend Teil der Hauptmelodie sein.

Durch die sehr breit aufgestellte Elektronik wirkt das Klangbild stets voll und lässt keine Lücken zu. Die meisten Lieder gehen im Prinzip als Electro Rock durch. Eher weniger nach Rock klingt dabei aber das Schlagzeug, das mehr an die Beats rein elektronischer Musik erinnert.

Die Umsetzung erfolgt dabei stets melodisch und poppig, was gar nicht negativ gemeint ist. The Birthday Massacre verfolgen eben einen sehr zugänglichen Ansatz. Trotz der kalten Synth-Klänge ist ihr Klangbild zum Beispiel nur selten wirklich schwermütig. Vergleichsweise düstere Lieder wie “Crush” bleiben die absolute Ausnahme.

Zusammengehalten wird das alles von der sehr weichen, sanften Stimme von Frontfrau Chibi. Deren markanter Gesang ist hier der rote Faden eines Albums, das ansonsten stark auf Variationen setzt. So wiegen The Birthday Massacre die Anteile der Elemente, aus denen ihre Musik besteht, ständig neu ab.

Mal schlägt ihre rockige, mal die elektronische Seite stärker durch. Mal verdrängt der Pop den Rock, dann wieder überrascht “Mirrors” auf einmal mit schweren Riffs. Trotz der gerade mal 37 Minuten Laufzeit haben The Birthday Massacre ihr neues Album also durchaus abwechslungsreich gestaltet.

Stilistisch hat die Band dabei nichts getan, was für sich genommen spektakulär oder wirklich neu wäre. Dafür haben The Birthday Massacre aber praktisch die gesamte bekannte Klaviatur ihres Genres abgedeckt.

Die neben der Abwechslung größte Stärke des Albums ist definitiv seine Eingängigkeit. Ein gelungenes Songwriting mit schicken Melodien und griffigen Refrains macht “Diamonds” gut hörbar. Zusammen mit der melodischen, durchaus auch poppigen Aufmachung sorgt das dafür, dass man viele der Lieder schon beim ersten Hören mitsummen kann. Was The Birthday Massacre hier abliefern ist catchy und hört sich einfach gut an.

Fazit

The Birthday Massacre legen mit “Diamonds” ein gelungenes, eingängiges Album vor.

Punkte: 8 / 10

Rezension: Stefan Frühauf, Stefan(at)dark-festivals.de