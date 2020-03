Corvus Corax geben digitales Konzert

Die zahlreichen coronabedingten Konzertabsagen sind für Fans ärgerlich, für Veranstalter und Bands aber auch finanziell eine große Belastung. Erste Bands versuchen nun, die Lücke durch digitale Konzerte zumindest teilweise zu schließen.

Die Mittelalter-Band Corvus Corax hat nun ebenfalls ein digitales Konzert angekündigt. Es findet in einem Gebäude ihres Tonstudios statt und soll in guter Sendequalität live übertragen werden. Der Stream startet an diesem Samstag (21.03.) um 20 Uhr auf www.corvuscorax.de .

Um Spenden mittels eingebauter Spendenfunktion wird gebeten. Zehn Prozent der Einnahmen gehen an die Tafel “Laib & Seele” in Berlin-Hermsdorf.